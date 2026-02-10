ＤｅＮＡの東克樹投手が、今季初戦となる３月２７日のヤクルト戦（横浜）で３年連続４度目の開幕投手を務めることが１０日、明らかになった。今季から指揮を執る相川亮二監督が、２８年ぶりのリーグ優勝を目指すシーズンのスタートを託したのは、やはり３年連続２ケタ勝利を継続中（１６勝、１３勝、１４勝）で、うちセ・リーグ最多勝２度（２３、２５年）の絶対的エースだった。「今のところ計算できる先発は東ぐらい」と信