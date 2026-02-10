開幕までいよいよ1か月を切ったWBCでは、ドジャース・大谷翔平が「打者専念」と報じられたが、先発陣は山本由伸（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、菅野智之（FA）のメジャー組を中心に組み、大谷が抜けた代わりに国内組の伊藤大海（北海道日本ハム）、宮城大弥（オリックス）が起用されるのではないかと予想されている。井端弘和監督のもと連覇を目指す侍ジャパンは、どんなバッテリーを組むことになるのか。捕手について