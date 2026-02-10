あなたは読めますか？突然ですが、「篝火」という漢字読めますか？お祭りや時代劇の夜のシーンなどで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かがりび」でした！篝火とは、夜間の照明や合図、警護などのために、鉄製の籠（篝籠）の中で薪を燃やす火のことを意味します。現代では伝統行事や舞台演出などで目にすることが多いですね。例文としては、暗闇の中に篝火が赤々と燃え、幻想