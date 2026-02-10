あなたは読めますか？突然ですが、「予め」という漢字読めますか？ビジネスシーンや日常の手紙などで非常によく使われる言葉ですが、送り仮名がつくと意外と読めない方もいるかもしれません。気になる正解は……「あらかじめ」でした！予めとは、物事が始まる前に、前もって準備をしておく様子を意味する言葉です。漢字の「予」には「まえもって」という意味が含まれており、予測や予約といった言葉と同じニュアンスを持っています