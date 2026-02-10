牛丼チェーンのすき家は、2月17日午前9時より、期間限定メニュー「ローストビーフ丼」を再販売する。2025年11月から12月にかけて販売され、大きな反響を呼んだ人気商品が再び登場する形となる。あわせて、新商品「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」も発売される。【写真】新たに登場！サワークリームオニオン・ローストビーフ丼今回復活する「ローストビーフ丼」は、低温でじっくりと加熱したローストビーフを使用し