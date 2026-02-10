10日午前9時10分ごろ、東京都大田区の京急空港線の羽田空港第1・第2ターミナル駅で「線路から火が出ている」と通報があった。京急電鉄や警視庁などによると、駅の線路から煙が出た。駅員が消火し、乗客は避難して、けが人はいなかった。影響で、空港線は一時、全線で運転を見合わせた。