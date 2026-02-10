多数の社員らが顧客から金銭をだまし取るなどしていた問題が明らかになっている外資系生命保険大手・プルデンシャル生命保険の得丸博充社長は１０日、東京都内で記者会見を開き、「このたびの事態は決して許されるものではない」と改めて陳謝し、再発防止に取り組む考えを示した。