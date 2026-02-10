タレント鈴木蘭々（50）が10日までにブログを更新。自身のデビュー間もない当時など、節目の年を振り返った。鈴木は36年前の1990年について「8月に15歳を迎える年でスカウトされてから丁度1年が経とうとする時期でした」と回想。「子供の世界から仕事をする大人の世界への移行期って感じで毎月のお給料が3万円から8万円になってとっても嬉しかったのも確かこの辺り」と当時の給料も明かし、「もともと内在するちょっと変な性格の