元お笑いコンビ猿岩石の俳優森脇和成（51）が10日までに、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。元相方、有吉弘行（51）の活躍について語った。同番組には、「電波少年」シリーズなど数々のヒット番組を手がけ、「Tプロデューサー」などと呼ばれた元日本テレビプロデューサーの土屋敏男氏とともに出演。コンビ解散後、大活躍する有吉との“差”が開いた理由について土屋氏から尋ねられると「それは僕の中では明確にありますよ。僕は