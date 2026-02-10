¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Ç²ÈÄíÍÑÆüÍÑÉÊ»¨²ß²·¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀ¶¿å¾¦»ö¤¬¿·³ãÃÏºÛ»°¾ò»ÙÉô¤«¤éÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¶¿å¾¦»ö¤Ï1946Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿»¨²ß²·ÈÎÇä¶È¼Ô¤Ç¡¢½¾Á°¤è¤êÆ±¶È¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ËÅØ¤á¡¢¿·µ¬¾¦ºà¤Î³«È¯¤ÈÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤«¤é¤Ï³²½Ã´÷ÈòºÞ¤òÈÎÇä¤·¡¢2016Ç¯5·î¤«¤é¤ÏÄ¹ºê¸©¤ÎÇÈº´¸«¾Æ¡Ö¤¯¤é¤ï¤ó¤«ÏÒ¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼è°·ÉÊ¤òÁý¤ä¤·