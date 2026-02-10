DeNA¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë3·î27Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£1·³¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²­Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤­¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëÂç»ö¤Ê»î¹ç¡£Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀÕÇ¤¡¢»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÂçÌò¤Ç¡¢3Ç¯°Ê¾åÏ¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÁ°´ÆÆÄ¤Ç¸½µåÃÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»°±ºÂçÊå»á¡Ê04¡Á07Ç¯¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È