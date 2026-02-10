ケルン動物園のボノボたち＝2020年5月、ドイツ・ケルン/Jörg Schüler/Getty Images（CNN）類人猿のボノボにも、人間の子どもと同じような「ごっこ遊び」の能力があることを示唆する研究結果を米ジョンズ・ホプキンス大学の研究チームが発表した。この能力を実証するため、研究チームは「カンジ」というボノボに「お茶会ごっこ」をさせる実験を行い、5日の科学誌サイエンスに研究結果を発表した。類人猿がごっこ遊びをす