2·î2Æü¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎÏ©¾å¤Ç19ºÐ¤Î½÷À­¤òÌµÍý¤ä¤ê¼Ö¤Ë¾è¤»¡¢º´²ì¸©Æâ¤Þ¤ÇÏ¢¤ìµî¤Ã¤ÆÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©¤Î39ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅªÎ¬¼è¤ÈÂáÊá´Æ¶Ø¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ­¸ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÅÄ»Ò¿¹ÍºÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤Ç¤¹¡£ ÅÄ»Ò¿¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2Æü¸á¸å9»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤òÅÌÊâ¤Çµ¢ÂðÃæ¤À¤Ã¤¿19ºÐ¤Î½÷À­¤òÌµÍý¤ä¤ê¼Ö¤Ë¾è¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º´²ì¸©Æâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ØÏ¢¤ìµî¤Ã¤ÆÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨