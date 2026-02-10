手を合わせ、頭を下げて反省の意思を示すように“礼儀正しく”謝罪しながらも再三のように反則を繰り返してしまった選手。悪気は無いものの、ヒジ、後頭部と相手にダメージを与え続け、累積反則による前代未聞のレッドカード提示での反則負け。予期せぬ結末に「何やってんだ！」「後味悪い」など困惑の声が相次いだ。【映像】前代未聞のレッドカードが提示された“一撃”2月8日、代々木競技場第二体育館で開催された「K-1 WORL