瀬戸内市役所 岡山県瀬戸内市教育委員会は10日、子どもたちが学校を休んで保護者らと一緒に自ら企画した自然体験や職業体験などの学び活動ができる「瀬戸内キズナ・ホリデー」制度を創設する、と発表しました。 制度の開始は、2026年4月1日です。対象は瀬戸内市立小・中学校の児童と生徒です。保護者からの申請に基づき、校長が内容や時期を確認して承認します。 校長が承認した場合、活動日は学校に登校しなくて