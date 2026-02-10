Discordが、全世界の13歳以上のユーザーを対象とした未成年者にとってより安全な体験を提供するための新たなアップデートを2026年2月9日に発表しました。同年3月上旬より段階的に導入されるこの取り組みでは、既存および新規の全ユーザーに対して、デフォルトで未成年者に適した体験を保証する「デフォルトで未成年者向け」の設定が適用されます。Discord Launches Teen-by-Default Settings Globallyhttps://discord.com/press-re