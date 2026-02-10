OpenAIが2026年1月に発表したChatGPTでの広告表示は、すでにアプリに広告関連のUIを追加するなどの準備が進んでいました。このChatGPTに広告を表示するテストが、ついに正式にスタートしました。Testing ads in ChatGPT | OpenAIhttps://openai.com/index/testing-ads-in-chatgpt/広告表示のテストはアメリカのユーザーを対象に始まっています。広告表示の例は以下の通り。まず、ChatGPTに質問を入力します。するとChatGPTが回答を