¥â¥Ç¥ë¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¡Ê36¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±éÃæ¤Î2¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤­¤Í¤§¤À¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤¤¤¹¤­¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£3¿Í¤ÏABEMA¡ÖÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ç¶¦±éÃæ¡£¶áÆ£¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ±à¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Ëè²óÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë»°¿Í¾Ð¾Ð¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤­¤Í¤§¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤â¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£