ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØNEW GROUP¡Ù¤¬¡¢6·î12Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀÄÌÚÍ®¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡ØNEW GROUP¡ÙÆÃÊó±ÇÁüËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤ß¤Ê¤Ë¹¬¤¢¤ì¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç¾¦¶È±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²¼ÄÅÍ¥ÂÀ´ÆÆÄ¤Î·à¾ì¸ø³«Âè2ºî¡£¡ÈÁÈÂÎÁà¡É¤È¤¤¤¦½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¿Í´Ö¿´Íý¤Î±üÄì¤òÉÁ¤­½Ð¤¹SF¥µ¥¤¥³¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ