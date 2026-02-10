平口法相は１０日午前の閣議後記者会見で、売買春の規制に関する有識者検討会の設置を表明した。「売る側」の勧誘行為にしか罰則規定のない現在の売春防止法について、「買う側」も処罰対象とする法改正も視野に、年度内にも初会合を開く見通しだ。売買春を巡っては、近年、悪質なホストクラブに対して借金を抱えるなどした女性たちが、東京・歌舞伎町の公園周辺で売春の客待ちをしたとして、同法違反容疑で摘発されるケースが