イタリアの高級車「ランボルギーニ」でパトカーに突っ込み、逃げた疑いで逮捕された男が、法定速度を大幅に超えるスピードを出していたとみられることがわかりました。劉長然（リウ・ジャンラン）容疑者（41）は8日、雪が積もっていた東京・中央区の築地大橋で、「ランボルギーニ」で事故処理中のパトカーに突っ込み、警察官2人に重傷を負わせ逃げた疑いが持たれています。その後の取材で、劉容疑者が、法定速度60キロを大幅に超え