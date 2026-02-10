2·î10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£NBA¤Ï¡¢2025－26¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÂè16½µ¤Î¥×¥ìー¥äー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¦¥£ー¥¯¡Ê½µ´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ 3Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç½µ´ÖMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤«¤é¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥©¥ó¡¦¥­¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Ê½éÁª½Ð¡Ë¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥¸¥§¥¤¥ì