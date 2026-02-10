ZRÍÑ E&I¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê2ndfocus¡Ë¤Ï¡¢YUWOOD¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥°¥ê¥Ã¥×°ìÂÎ·¿¥Ùー¥¹¥×¥ìー¥È¤Ë¿·¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã¡£2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£ ¥Ë¥³¥óZRÍÑ¡¢¥Ë¥³¥óZfcÍÑ¤¬¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1·î9ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ë¥³¥óZfÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥·¥ë¥Ðー¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¥«¥á¥é¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀìÍÑÀß·×¤µ¤ì¤¿ÌÚÀ½¥°¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤­¤Î¥Ùー¥¹¥×¥ìー¥È¡£ÄìÌÌ¤Ï¥¢¥ë¥«¥¹¥¤¥¹¸ß´¹