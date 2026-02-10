衆議院選挙での自民党の大勝を受け、気になるのは今後の組閣の日程と人選です。山形県では３つの小選挙区すべてで自民党の候補が他を圧倒し、まさに今回の衆院選の流れを象徴する状況となりました。※サムネは高市早苗総理の９日の会見 【写真を見る】自民党圧勝で「新しい内閣」はどう生まれる？選挙後の意外と知らない”組閣までの流れ”を解説（山形） 新たな内閣では、これまでコメの価格高騰や持続可能な農業の構築などの