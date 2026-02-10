10日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝155円73銭前後と、前日午後5時時点に比べ86銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円42銭前後と25銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース