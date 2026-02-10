公式放送局『MLBネットワーク』は9日（日本時間10日）、毎年恒例のポジション別トップ10選手を公開。一塁手部門トップにフレディ・フリーマン（ドジャース）を選出した。2位には、昨季デビューした“怪物新人”ニック・カーツ（アスレチックス）、3位にマット・オルソン（ブレーブス）がランクイン。各球団の長距離砲が軒並み並ぶ中で、巧打者のフリーマンが3年連続で定位置を確保した