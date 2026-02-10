「大和証券Mリーグ2025-26」、2月9日の第1試合でKADOKAWAサクラナイツの岡田紗佳（連盟）が、その美貌と細部までこだわり抜かれた装いで対局場を華やかに彩った。試合前、カメラに映し出された岡田の姿に、視聴者からは対局内容への期待と共に、そのビジュアルを絶賛する声が次々と上がった。【映像】小さなおしゃれに究極スタイルこの日、岡田は髪にかわいらしい小さなピンクのヘアアクセサリーをあしらって登場。どことなく