【ワシントン＝中根圭一】米実業家のイーロン・マスク氏は９日、自らが率いる米宇宙企業スペースＸが目標として掲げる宇宙での都市建設について、火星よりも月面を優先する方針を明らかにした。約半世紀ぶりとなる有人月面着陸に向けて企業間競争が激しくなる中、月面開発に経営資源を集中させる。マスク氏は人類の火星への移住を目指し、火星都市構想も発表してきた。しかし、９日のＸ（旧ツイッター）への投稿で「まず月に焦