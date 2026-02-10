きょうも日経平均株価は大幅に上昇し、取引時間中の最高値を2日連続で更新しました。【映像】日経平均株価の動ききのう史上最高値をつけた日経平均は、取引開始直後から大きく値を上げました。一時、1500円以上値上がりし、きのうつけた取引時間中の最高値5万7337円を上回りました。市場関係者は、衆議院選挙で圧勝した自民党の高市総理がきのうの会見で、成長投資などこれまでの政策を続ける方針を示したため、企業の業績拡