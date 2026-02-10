¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤è¤ê¡ÖPREMIUM DX ¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥« ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¡×(14,300±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£2026Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖPREMIUM DX ¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥« ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¡×(14,300±ß)¡ÖPREMIUM DX ¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥« ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥­¡¼¥¢¥¤