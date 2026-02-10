Image: Thrive Studios ID / Shutterstock.com 今年6月のIPOが噂されるSpaceX。民間宇宙企業として成長を続けていますが、その利益の一旦を担っているのが人工衛星衛星ネットのStarlink。宇宙インターネットなんて言われることもあり、地球どこにいても、空が見えればネットが使えるという優れたネット通信システムです。ロイターの報道によれば、このStarlinkと直に繋ぐStarlinkスマホなる