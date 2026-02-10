日本マクドナルドは2月18日、「クリームブリュレホットドーナツ」(260円〜)を一部除く全国のマクドナルド店舗で発売する。「クリームブリュレホットドーナツ」(260円〜)同商品は、ザクザクのワッフルコーンとサクサクのフィアンティーヌを散りばめた、もちもち食感のドーナツ生地の中に、とろける甘いカスタードクリームを包んだホットスイーツ。キャラメル風味のもっちりした生地とザクザク食感、北海道産牛乳を使用したなめらか