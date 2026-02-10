長野五輪で金2つ…ジャンプ船木和喜がテレビ出演ミラノ・コルティナ五輪は9日（日本時間10日）、ノルディックスキー・ジャンプの男子ノーマルヒルを行い、二階堂蓮（日本ビール）が合計266.0点で銅メダルを獲得した。日本が早朝から快挙に沸く中、テレビ出演した伝説のジャンプ選手の現在に注目が集まっている。10日朝、テレビ朝日系の「羽鳥慎一モーニングショー」に出演したのは、1998年の長野五輪で個人ラージヒルと団体の