TCL JAPAN ELECTRONICSは、電子ペーパーのようなノートデバイス「TCL Note A1 NXTPAPER」を発表しました。2月10日からMakuakeのプロジェクトページで応援購入が可能となり、本体と専用ペンおよび交換用ペン先×5のセットが65,000円（税込）で購入できます。 TCL Note A1 NXTPAPERは、長年テレビを展開してきたTCLらしく、ディスプレイにこだわったデバイスです。新開発の液晶ディスプレイ「NXTPAPER Pure」（ネクストペーパーピ