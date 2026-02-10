Çä½Õ¤ÎËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Çä½ÕËÉ»ßË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿¸ýË¡Áê¤Ï10Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÍ­¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¸¡Æ¤²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ë¡²þÀµ¤â»ëÌî¤Ë¡¢µÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇã¤¦Â¦¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³Â§µ¬Äê¤ÎÆ³Æþ¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤ÎÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤Ç¤ÎÇä½Õ¹Ô°Ù¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡¤Ë¤Ï¡ÖÇä¤ëÂ¦¡×¤Î´«Í¶¤äµÒÂÔ¤Á¤òÈ³¤¹¤ëµ¬Äê¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇã¤¦Â¦¡×¤òÈ³¤¹¤ëµ¬Äê¤¬¤Ê¤¯¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë½÷À­¤¬½èÈ³¤µ¤ì¤Æ