´Ï¾åµ¡¤Î¥¸¥§¥Ã¥È²½¤¬ÊÑ¤¨¤¿¶õÊì¤Î·ÁºòÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Ç¯½é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥É¡¦¥´¡¼¥ë¡×¤¬ÆüËÜ¶á³¤¤Þ¤ÇÍè¹Ò¤·¡¢¶õÊì²½²þÁõ¤È¤Ê¤Ã¤¿³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥êÅëºÜ¸î±Ò´Ï¡Ö¤«¤¬¡×¤ä¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥«¡¼¥ë¡¦¥Ó¥ó¥½¥ó¡×¤È3¤«¹ñ¶¦Æ±·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢²Æ¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¶õÊì¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤¬ÍèÆü¡¢Åìµþ¹Á¤Ë´ó¹Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤¬¡×¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¡ª ³Æ¹ñ¤Î¶õÊì¤ÎÐíâ×¼Ì¿¿¤ò¸«Èæ¤Ù°ì