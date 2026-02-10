11日(水)にかけて低気圧が太平洋側沿岸付近を西から東へ進む見込みです。10日(火)以降、西から天気は下り坂になり、九州から東北まで広い範囲で雨が降りそうです。内陸部では雪が降るでしょう。10日午後9時の予想天気図です。九州の西の海上に低気圧があり、前線をともなっています。11日(水)午前9時の予想天気図ですが、低気圧は発達しながら東へと進む見込みです。低気圧や前線付近では、暖かく湿った空気が流れ込み雨の降り方が