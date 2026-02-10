2026年2月9日、フェラーリ初の電気自動車「ルーチェ」が発表されました。iPhoneのデザイナーであるジョナサン(ジョニー)・アイブ氏の協力を取り付け、デジタルとアナログが融合した操作パネルを採用していることなどが特徴です。アイブ氏はインタビューで操作パネルの設計思想について語り、単一のパネルで全ての操作を完結できるようなデザインを批判しました。FERRARI LUCE: REVEALING INTERIOR & INTERFACE DESIGN - AND TH