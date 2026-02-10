【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第４日の９日、スノーボード女子ビッグエアで、村瀬心椛（ここも）（２１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７９・００点で金メダルを獲得した。スノーボード女子では日本勢初の優勝。村瀬は１７歳で出場した前回大会で冬季五輪の日本女子史上最年少メダルとなる銅を獲得。今大会決勝では、１、３回目にいずれも８９点台の高得点をマークした。スピードスケート