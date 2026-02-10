元フェンシング韓国代表で、「美人剣士」の愛称で知られるナム・ヒョニが、元夫の不倫が原因で離婚に至ったとして、自ら暴露に踏み切った。これまで続いた数々の論争の中で沈黙を守ってきたナム・ヒョニは、「もう失うものは何もない」として、真実を公開する意向を示した。【写真】ナム・ヒョニ、“性的関係”時の状況を告白「男だった」ナム・ヒョニは2月9日、自身のSNSを通じて、2021年8月30日付でやり取りされたカカオトークの