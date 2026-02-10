ENHYPENのソンフンが、「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」において、スポーツとK-POPをつなぐ“架け橋”として存在感を発揮した。ソンフンは、2月5日（現地時間）にイタリア・ミラノで行われた聖火リレーを皮切りに、開会式や競技観戦など、大韓体育会広報大使としてのスケジュールを精力的に遂行し、スポーツマンシップはもちろん、チーム・コリアの情熱を世界に伝える役割を担った。【写真】ソンフン、ミラノ冬季五輪の