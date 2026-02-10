女優のチョン・ダビンさんがこの世を去って、19年の時が流れた。チョン・ダビンさんは2007年2月10日、ソウル江南区三星洞の恋人宅のトイレで、息を引き取った状態で発見された。享年26。【写真】『白い巨塔』出演女優、44歳で逝去1980年3月4日生まれのチョン・ダビンさんは、2000年のドラマ『甘い花嫁』やシットコム『順風産婦人科』などへの出演を経て、『お金.com』で本格的に女優活動を開始。その後、映画『燃ゆる月』では国民