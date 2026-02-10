SEVENTEENのドギョム×スングァンが、日本でまた一つ記録を積み重ねた。2月10日、日本レコード協会によると、ドギョム×スングァンの1stミニアルバム『Serenade』が、1月度基準でゴールドディスクの「ゴールド」認証を受けた。【写真】「日本で…」スングァン、CARATとの遭遇エピソード日本レコード協会は、毎月の累計出荷枚数を基準に、ゴールド（10万枚）、プラチナ（25万枚）、ダブル・プラチナ（50万枚）などに区分し、ゴール