ボーイズグループ Stray Kidsが、来る3月と4月の2週間にわたり、6度目となる公式ファンミーティング「STAY in Our Little House」を開催する。去る2月9日、所属事務所JYPエンターテインメントは、Stray Kidsの公式SNSを通じて、6度目の公式ファンミーティング「Stray Kids 6TH FANMEETING ‘STAY in Our Little House’」の開催を発表した。【写真】ヒョンジンの爽やかなデニムルックこれによると、Stray Kidsは3月28〜29日、4月4