9Æü¸á¸å¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎð½÷À­¤Ï¤Í¤¿¼Ö¤¬Æ¨Áö¤¹¤ë¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð½÷À­¤ÏÆ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÀ¾ÅçÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢9Æü¡¢¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤à88ºÐ¤Î½÷À­¤Ç¡¢Æ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¤¬°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À­¤ÏÊâ¹Ô¼ÔÍÑ¤Î¿®¹æµ¡¤¬¤¢¤ë²£ÃÇ