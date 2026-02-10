警視庁によりますと、午前9時10分、京浜急行の羽田空港第1・第2ターミナル駅で「線路から火が出ている」と消防に通報がありました。【映像】京急電鉄のホームページ駅員が消火活動をして火は消し止められたということです。この影響で、京急の空港線は京急蒲田駅と羽田空港第1・第2ターミナル駅の間の上下線で運転を見合わせましたが、午前9時50分に運転を再開しました。（ANNニュース）