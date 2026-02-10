財政部、住宅都市農村建設部の中国政府2部門はこのほど、伝統村落の特色ある保護区の建設作業の展開に関する通知を発表しました。通知によると、これまでの伝統集落の集中的な広域保護と利用作業の成果を全面的に総括し、中央による指導をさらに強化し、省境を越えた統一作業を強化します。中央財政は2026年から2028年にかけて補助資金を拠出し、基礎条件が良好で意欲が強く、特色が際立った一部の県（市、区、旗）を支援し、妥当