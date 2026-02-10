´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î¥â¥â¤µ¤ó¤Ï2·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÇØÃæ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¡¦¥â¥â¤ÎÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê¥É¥ì¥¹»Ñ¡ÖºÇ¹â¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¡×¥â¥â¤µ¤ó¤Ï¡ÖMISAMO listening party¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢10Ëç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤Ç¤¹¡£¸å¤íÂ¦¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤ÇØÃæ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ