プロ41年目、58歳のカリスマは、新天地である福島ユナイテッドFCのみならず、相手チームにも強い刺激を与えているようだ。２月７日に開催されたJ２・J３百年構想リーグの開幕戦で、三浦知良が加入した福島（J３）は、ヴァンフォーレ甲府（J２）と敵地で対戦。１−４で敗れ、黒星発進となった。大注目のカズはなんと先発出場。CFとして前線で起点になれば、自陣で身体を張った守備を見せるなど、攻守で奮闘した。ただ、シュー