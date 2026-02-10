静岡市清水区の80代の男性が、警察官らをかたる男からの電話で、金500ｇ約1400万円相当をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。 警察の発表によりますと、被害に遭ったのは、静岡市清水区に住む自営業の80代の男性です。 警察によりますと、1月下旬、男性の携帯電話に郵便局員や警察官をかたる男から電話があり、「フィリピンに金を送っていないか」「あなたが金を送っていることを確認した」「犯罪をしていないことを証明す